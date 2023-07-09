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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci ele alındı.

İzzet Taşkıran  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç'te terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç’in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinde Avrupa Birliğine tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a Vilnius Zirvesi'nde AB'nin önde gelen ülkelerinin ve liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti.

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