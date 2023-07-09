Dolar
26.06
Euro
28.59
Altın
1,925.88
ETH/USDT
1,867.90
BTC/USDT
30,196.00
BIST 100
6,187.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Türkiye, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin başarıyla düzenlenmesinden memnun

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı erken seçiminin, barış ve huzur ortamında başarıyla düzenlenmesinden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Tuğba Altun  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Türkiye, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin başarıyla düzenlenmesinden memnun

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı erken seçimi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Seçimin barış ve huzur ortamında başarıyla düzenlenmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, "İlişkilerimizi Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükselttiğimiz Özbekistan'ın, istikrar ve refahına büyük değer veriyor, sonuçların dost ve kardeş Özbek halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimum rakamın üzerine çıktı
Bakan Uraloğlu, heyelan ve selden etkilenen Bolu'ya gidiyor
TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Bolu'da sağanak nedeniyle heyelan ve taşkın meydana geldi
AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu, heyelan ve selden etkilenen Bolu'ya gidiyor

Bakan Uraloğlu, heyelan ve selden etkilenen Bolu'ya gidiyor

TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Bolu'da sağanak nedeniyle heyelan ve taşkın meydana geldi

Türkiye, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin başarıyla düzenlenmesinden memnun

Türkiye, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin başarıyla düzenlenmesinden memnun
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet