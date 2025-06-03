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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Merve Yıldızalp  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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