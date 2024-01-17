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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Mehmet Tosun  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

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