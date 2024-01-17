Dolar
30.14
Euro
32.71
Altın
2,007.35
ETH/USDT
2,549.40
BTC/USDT
42,541.00
BIST 100
8,024.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Esenler Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) uzay aracının bu gece 01.11'de fırlatılması planlanıyor. Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden yayındayız.
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov’u kabul etti

Meclis’teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Ali Kemal Akan  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov’u kabul etti Fotoğraf: TBMM - Ahmet Bolat

YÖK Başkanı Özvar'dan ilk Türk astronot Gezeravcı mesajı: Tarihi bir heyecan içindeyiz
Emine Erdoğan: Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum
Bakan Özhaseki, meteorolojide 2023'ün "en"lerini paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım
Antalya Kaş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov’u kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov’u kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ heyetini kabul etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet