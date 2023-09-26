Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere destek müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere verilecek destekleri açıkladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Konuşmasına milletin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ederek başlayan Erdoğan, "İstiklal dünyamızı kandil gibi aydınlatan bu ilahi tecellinin bir seneidevriyesine daha bizleri ulaştırdığı için Rabb'imize hamdediyorum. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif'in şu niyazına tüm kalbimizle bizler de amin diyoruz. 'Dünya neye sahipse, onun vergisidir hep; Medyun ona cem'iyyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o ma'suma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi Mahşer'de bu ikrar ile haşret.' Bu mübarek gecelerin Müslümanlarla birlikte insanlığın tamamının felahına, esenliğine, hayrına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye Yüzyılı'nı inşa hedefiyle çıktıkları yolculuğa kesintisiz şekilde devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçeride açılış programlarıyla, dışarıda katıldığımız uluslararası toplantılarla ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Son kabine toplantımızdan bu yana özellikle dış politika kulvarında yoğun bir gündemimiz vardı. Cezayir Dışişleri Bakanını ve Birleşik Devletler Müslüman Kuruluşlar Konseyi Heyetini 6 Eylül Çarşamba günü kabul ettik. Aynı gün gelecek 3 yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak, Orta Vadeli Programı kamuoyumuzla paylaştık." diye konuştu.
Uluslararası tüm paydaşlarla istişare edilerek katılımcı bir anlayışla hazırladıkları Orta Vadeli Programın iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de son derece olumluydu. Dünya Bankası Grubu'nun 17 milyar dolarlık yatırım paketinin üzerine 18 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketi daha eklemesi bunun bir işaretiydi. Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça inşallah yatırım rakamlarının daha da yükseldiğini göreceğiz. Temel hedefimiz yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarla sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamaktır. 3 yılın sonunda 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğü ve 15 bin dolara yaklaşan kişi başına milli geliri yakalayacağız. Gerçekçi, ulaşılabilir ve Türkiye'nin potansiyelini yansıtan hedeflerle dolu programın tekrar ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Orta Vadeli Programın adeta tamamlayıcısı niteliğindeki 12'inci Kalkınma Planını ve Hükümet Programını yakında milletimizin ve iş dünyamızın takdirine sunacağız. Burada bir kez daha şu çağrımı tekrarlamak istiyorum; Türkiye Yüzyılı'nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon, 85 milyonun tamamının milli hedefi, ülküsü ve idealidir. Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. Siyaset arenasında verdiğimiz mücadelenin amacı da zaten budur. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini, Orta Vadeli Programa destek olmaya davet ediyorum. 85 milyon el ele, gönül gönüle vererek hem depremin yaralarını saracak hem de Türkiye'yi hedefleriyle mutlaka buluşturacağız."
"Türkiye'nin yaptığı katkılara dikkati çektik"
Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne iştirak ederek Türkiye'nin tezlerini kararlılıkla savunduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirve kapsamındaki programlarda iklim değişikliği, terörle mücadele ve düzensiz göç meselelerinde Türkiye'nin yaptığı katkılara dikkat çektik. Küresel adaletsizliklerin giderilmesi için G20 üyesi ülkelerin atabileceği müşterek adımları gündeme taşıdık. Pek çok devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek işbirliğimizi daha da ilerletecek kararlar aldık. Dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G20'de aktif rol oynamaya bundan sonra da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ulucanlar Cezaevi'nde 12 Eylül'ün 43'üncü yılı münasebetiyle düzenlenen Yeni Anayasa Sempozyumunda darbecileri nefretle anarken 12 Eylül mağdurlarını da saygıyla yad ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Bir daha bu ülkede darbelerin yaşanmaması, milletimizin evlatlarının 'bir sağdan, bir soldan' mantığıyla asılmaması için vesayeti farklı görünümler altında diriltme girişimlerine karşı daima teyakkuz halinde olacağız. Cumhur İttifakı olarak yeni yasama döneminde ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak için çabalarımızı yoğunlaştıracağız." dedi.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah El Burhan'ın Türkiye'yi ziyaretinde Sudan halkının acısını dindirmek için neler yapılabileceğinin değerlendirildiğini bildiren Erdoğan, tarihi, beşeri ve kültürel bağların olduğu Sudan'ın bir an önce istikrara kavuşmasının en büyük temennileri olduğunu vurguladı.
108'inci Dönem Kaymakamlık Kursunu bitiren 99 kaymakam adayının kura törenine katılarak heyecanlarına ortak olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç kaymakamlarımıza bizi temsilen ilçelerinde yerine getirecekleri görevlerde kendilerinden neler beklediğimizi ifade ettik. Genç kaymakamlarımızın ülkemize ve milletimize yapacakları hizmetlerle hem bizim hem ailelerinin gurur kaynağı olacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 81 şehrinden ve tüm ilçelerinden gelen gençlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları buluşmanın müstesna olduğunu ifade eden Erdoğan, "Gençlerimizle her kucaklaşmamızda onların coşkusunu, dinamizmini ve sevdalarını gördükçe ülkemizin geleceği adına daha çok umutlanıyoruz. Birileri istemese de TEKNOFEST gençliğinin gümbür gümbür geldiğini görüyor ve bundan da iftihar ediyoruz. Cuma günü TEKNOFEST 2023'te bu sefer İzmir'de gençlerimizle gönül birlikteliğimizi yenileyeceğiz." diye konuştu.
Genç Kart uygulaması
Gençlere verdikleri tüm sözlerin takipçisi olduklarını, bugünkü Kabine toplantısında bu kapsamda önemli kararlar aldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız.
Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabyte kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 gigabyte kota desteğiyle üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Bu gençlerimize her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaşına giren gençler için Genç Kart uygulamasını başlatacaklarını belirterek, şunları söyledi:
"Bu gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde Genç Kart uygulaması kapsamında gençlerimize sunulan imkanları daha da genişleteceğiz. Her üç müjdemizin de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar nasıl gençlerle beraber yol yürüdüysek, inşallah bundan sonra da gençlerin yoldaşlığından ayrılmayacağız."
Türk demokrasinin gücünü ve milletin iradesine sahip çıkma azmini gösteren son seçimlerle Türkiye'ye yönelik ilginin tüm dünyada arttığını belirten Erdoğan, bu hakikati Birleşmiş Milletler 78. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta bir kez daha müşahede ettiklerini söyledi.
Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin tam karşısında yer alan Türkevi'nin bu sene de diplomasinin en önemli merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek burada Cezayir, Polonya, Güney Afrika cumhurbaşkanları ile Gürcistan, İtalya, Yunanistan, İsrail, Malezya başbakanları ve NATO Genel Sekreteri'nin de aralarında yer aldığı birçok liderle görüştüklerini, Türk vatandaşlığına kabul edilen Ahıska Türklerine kimliklerini takdim ettiklerini anlattı.
Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin toplantısında bu ülkede yaşayan vatandaşlarla hasret giderdiklerini de aktaran Erdoğan, "Concordia Zirvesi'nde ve Türk-Amerikan İş Konseyinin 13. Türkiye'ye Yatırım Konferansında Amerikan iş dünyası ile bir araya geldik. SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu Elon Musk'ı kabulümüzde kendisini, ülkemize yatırım yapmaya davet ettim." diye konuştu.
"Dünya beşten büyüktür" tespitlerine hak ve destek verenlerin sayısının günden güne arttığını vurgulayan Erdoğan, son olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Türkiye'nin tezlerine benzer ifadelerle reform çağrısında bulunduğunun altını çizdi.
Genel Kurula hitabında küresel meselelere dair bir ufuk turu yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Genel Kurul konuşmamızda hem İslam düşmanlığı ile mücadelenin ehemmiyetine dikkat çektik hem de küresel lobilerin hedefindeki aile kurumuna sahip çıkılması gerektiğini ifade ettik. Türk ve İslam dünyası ile işbirliğimizi geliştirme irademizi teyit ettik. Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu bir kez daha haykırdık. Sorunlar ve adaletsizlikler büyüse de daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu tüm samimiyetimizle dile getirdik." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde dünya çapında bir harekete dönüşen Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na imza attıklarını da anımsatarak "Kendi vatandaşlarımızla birlikte herkesi bu iyi niyet beyanını imzalayarak destek olmaya davet ediyoruz. Tüm bu temaslarımızla büyüyen, güçlenen, dünyada ağırlığı ve itibarı artan Türkiye gerçeğine bir kez daha şahit olmanın bahtiyarlığını yaşadık." diye konuştu.
Toplumun ve insanlığın temeli "aile müessesesinin korunması" çabalarına bayraktarlık yapmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu yönde ilk adımımızı Birleşmiş Milletler kürsüsünden verdiğimiz net mesajlarla atmış bulunuyoruz." dedi.
Erdoğan, Türkiye'de hayata geçirecekleri özgün projelerle hem örnek olacaklarını hem de aile kurumunun güçlendirilmesini sağlayacaklarını belirterek şunları söyledi:
"Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız."
Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçireceklerini, sonrasında da yaygınlaştıracaklarını dile getiren Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere, Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar, bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Nahçıvan ziyareti
Erdoğan, dün Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal'in, "Türk kapısı" olarak nitelendirdiği Nahçıvan'daki kardeşleriyle kucaklaştıklarını anlatarak Azerbaycan'a ve Orta Asya'ya açılan kapı olan Nahçıvan'ın jeopolitik konumu itibarıyla da ayrı bir stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.
Dünkü ziyaretinde bunu tahkim ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "2020 yılındaki Bakü ziyaretimizde sözünü verdiğimiz toplam 80 bin 150 metrelik Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temelini attık. Günlük 2 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip projeyle Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamı karşılanacaktır." bilgisini verdi.
Erdoğan, dün enerji, ulaşım, konut alanlarında imzalanan 3 yeni anlaşmayla Azerbaycan'la işbirliğini güçlendirdiklerine dikkati çekerek Nahçıvan ziyaretinin aynı zamanda önemli mesajlar da içerdiğini söyledi. Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik Azerbaycan ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarısından gurur duyduklarını dile getiren Erdoğan, "Muzaffer Azerbaycan ordusunu buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Gerek harekat sırasındaki çatışmalarda gerek mayın patlaması sonucunda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına sabrıcemil, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
"Ermenistan'ın kışkırtmalara prim vermemesini bekliyoruz"
Tam 30 yıl boyunca yaşadıkları onca acıya, zulme ve katliama rağmen Azerbaycanlıların, Karabağ'daki Ermenilere yönelik sergilediği insani tavrın, her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Operasyon sırasında sivillerin zarar görmemesi için gereken tüm önlemler alınmıştır. İnsani yardımların ulaştırılmasında da Azerbaycan makamları olağanüstü çaba göstermişlerdir. Yıllardır bölgedeki çözümsüzlükten beslenen kimi devletlerin iddiaları tamamı safsatadan ve iftiradan ibarettir. Ermenistan'ın da dışarıdan ve diasporadan gelen bu tür kışkırtmalara prim vermemesini bekliyoruz. Ermeni halkının refahı, huzuru, esenliği komşularıyla kavgadan değil, barıştan ve işbirliğinden geçmektedir. Türkiye, bölgenin kalıcı barışa kavuşması için üzerine düşeni yapmaktan çekinmemiştir, bundan sonra da çekinmeyecektir."
Erdoğan, Zengezur Koridoru'nu da en kısa sürede hayata geçirerek, dost ve kardeş Azerbaycan'la kara yolu ve demir yolu irtibatını Nahçıvan üzerinden kesintisiz hale getireceklerini aktardı. Erdoğan, "Komşumuz İran'ın da dahil olacağı ortak projelerle bölgemizi inşallah bir barış ve refah havzasına çevirmeyi istiyoruz. Kimseyi dışlamadan ve dışarıda bırakmadan bu süreci yöneteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Zengezur Koridoru, Irak ve Körfez ülkeleri ile hayata geçirecekleri Kalkınma Yolu ile Türkiye'nin diğer kritik ulaştırma projeleriyle ilgili kapsamlı bir sunum yaptığını belirterek "Muhalefetin engelleme çabalarına rağmen son 21 yılda ülkelerimize kazandırdığımız ne varsa yenilerini ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.