Dolar
28.86
Euro
31.48
Altın
2,034.46
ETH/USDT
2,039.00
BTC/USDT
37,729.00
BIST 100
7,948.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. BM İklim Değişikliği Konferansına katılmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde, konaklayacağı otele giriş yapıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi. - VTR
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Ferdi Türkten, Mehmet Tosun  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.

Erdoğan'ı, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Dubai'ye geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yarın tüm camilerimizde Filistin halkı için dua edeceğiz"
İstanbul Valisi Gül: (Sokak Hayvanları) "Bir problem var ve bu yokmuş gibi davranmak hukuken de vicdanen de doğru değil"
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk düşerek yaralandı
Milli Savunma Bakanı Güler, Tabii orijinal yapımı "Hür" dizisinin özel gösterimine katıldı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

ABD merkezli Politico, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerinin yanındadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerinin yanındadır
Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet