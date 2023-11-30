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Politika

Emine Erdoğan'dan "Ulusal Su Kurulu" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı kararı ile kurulan Ulusal Su Kuruluna ilişkin paylaşım yaptı.

Yusuf Soykan Bal  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Emine Erdoğan'dan "Ulusal Su Kurulu" paylaşımı

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Doğal su kaynaklarımızın korunması ve verimli şekilde kullanılmasında pusulamız olacak olan Ulusal Su Kurulunun hayırlı olmasını diliyorum. Kurulun etkin ve etkili çalışmaları doğrultusunda inanıyorum ki ülkemizde su verimliliği konusunda önemli adımlar atılacak."

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