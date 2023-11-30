Emine Erdoğan'dan "Ulusal Su Kurulu" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı kararı ile kurulan Ulusal Su Kuruluna ilişkin paylaşım yaptı.
Ankara
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Doğal su kaynaklarımızın korunması ve verimli şekilde kullanılmasında pusulamız olacak olan Ulusal Su Kurulu’nun hayırlı olmasını diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 30, 2023
Kurulun etkin ve etkili çalışmaları doğrultusunda inanıyorum ki; ülkemizde su verimliliği konusunda önemli adımlar atılacak. #SuyaVefa… https://t.co/RRNqDdUYyP
"Doğal su kaynaklarımızın korunması ve verimli şekilde kullanılmasında pusulamız olacak olan Ulusal Su Kurulunun hayırlı olmasını diliyorum. Kurulun etkin ve etkili çalışmaları doğrultusunda inanıyorum ki ülkemizde su verimliliği konusunda önemli adımlar atılacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.