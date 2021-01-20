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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan BİP ve Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

Andaç Hongur   | 20.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan BİP ve Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

İstanbul

"Hayırlı sabahlar kıymetli kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"AK Parti il kongreleri mesaimize devam ediyoruz. Bugün salgın önlemlerine uygun şekilde gerçekleştirilecek Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya ve Yalova il kongrelerimize bu kez Ankara'dan, öğleden sonra saat 13.30'da canlı bağlantı ile katılacağım. Akşam 18.00'de de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödül Töreni'nde olacağım. Gününüzün güzel geçmesini Allah'tan diliyorum. Kalın sağlıcakla..."


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