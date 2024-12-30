Dolar
35.31
Euro
36.93
Altın
2,620.47
ETH/USDT
3,414.90
BTC/USDT
93,910.00
BIST 100
9,989.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü.

Kaan Bozdoğan  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile BAE ikili ilişkileri, Suriye ve Filistin'deki son durum, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, farklı etnik ve dini grupların yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye'nin tesisi ile ülkede birliğin sağlanmasının önemini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini, DEAŞ'ın da bölgedeki karışıklıktan istifade etmesinin önüne geçilmesi ve İsrail'in mevcut durumu istismar ederek Suriye'deki yeni süreci baltalamasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de devam eden katliamın bir an evvel sona ermesi için gayret göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde yeni yılın ilk hafta sonu yağışlı geçecek
Adana'da kar yağışı etkili oluyor
Interpol'ün aradığı terör örgütü DEAŞ şüphelisi "casusluk" suçundan tutuklandı
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Güney Kore'de uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de insanlık sınavını yüz akıyla verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de insanlık sınavını yüz akıyla verdik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet