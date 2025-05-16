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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Özcan Yıldırım, Abdullah Özkul  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'i kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Tiran

Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarına devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvenin Genel Oturumu'nun ardından Almanya Başbakanı Merz ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

16.05.2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletmek için çalışacaklarını belirterek, Almanya Başbakanı Merz'i Türkiye'ye davet etti.

Erdoğan'ın, Merz ile görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesinde Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın köklü ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğunu, yeni dönemde de iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletmek için çalışacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini, aralanan fırsat penceresini kaçırmadan barış için gösterilen gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'i Türkiye'ye davet etti, Almanya Başbakanı Merz de en kısa sürede Türkiye'ye geleceğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

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