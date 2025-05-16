Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.
Tiran
Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarına devam ediyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvenin Genel Oturumu'nun ardından Almanya Başbakanı Merz ile görüştü.
Görüşmede, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletmek için çalışacaklarını belirterek, Almanya Başbakanı Merz'i Türkiye'ye davet etti.
Erdoğan'ın, Merz ile görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesinde Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın köklü ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğunu, yeni dönemde de iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletmek için çalışacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini, aralanan fırsat penceresini kaçırmadan barış için gösterilen gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti.
Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'i Türkiye'ye davet etti, Almanya Başbakanı Merz de en kısa sürede Türkiye'ye geleceğini ifade etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.