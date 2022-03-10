Dolar
14.84
Euro
16.31
Altın
2,000.89
ETH/USDT
2,588.00
BTC/USDT
39,165.00
BIST 100
2,042.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Mehmet Tosun   | 10.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün Antalya'da doğrudan karşılıklı konuşma imkanı bulmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımı ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini ifade ederek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı
'Değişen Hayat: Pandemi ve Türkiye 2020-2022' araştırmasının sonuçları açıklandı
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı
Almanya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış için 5 günlük yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyen ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyen ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le müşterek hedefimiz siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le müşterek hedefimiz siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü