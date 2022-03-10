Dolar
14.85
Euro
16.39
Altın
1,995.48
ETH/USDT
2,615.80
BTC/USDT
39,505.00
BIST 100
2,042.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’un farklı kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Beylikdüzü Anadolu Caddesi’nden yayındayız
logo
Dünya

Beyaz Saray: Erdoğan ve Biden 'yapıcı' bir görüşme gerçekleştirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın Türkiye'nin bugün Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

Dildar Baykan Atalay   | 10.03.2022
Beyaz Saray: Erdoğan ve Biden 'yapıcı' bir görüşme gerçekleştirdi

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın, Türkiye'nin bugün Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

Psaki, günlük basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan ve Biden'ın "yapıcı ve uzun bir görüşme" gerçekleştirdiğini belirten Psaki, Türkiye'nin girişimiyle Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya gelmesine değindi.

Psaki, "Başkan, Türkiye'nin oynadığı rolden ve bugün diplomatik müzakerelere ev sahipliği yapmasından dolayı oldukça memnun." ifadesini kullandı.

"Türkiye, İsrail ve Fransa'nın Putin ile doğrudan temaslarını destekliyoruz"

Bir gazetecinin "Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çözüme desteğinden duyduğu memnuniyeti bildirdiniz. Beyaz Saray'ın diplomatik çözümdeki rolü ne?" sorusuna ise Psaki, "ABD'nin liderliği olmadan Rusya'ya bu kadar çok finansal yaptırım uygulanmazdı. Bizim yapmayı umduğumuz şey, müzakerelerde Ukrayna'ya daha güçlü bir pozisyona koymak." yanıtını verdi.

Psaki, ABD'nin, Ukrayna ve Rusya arasında diplomatik görüşmelerde somut bir arabuluculuk rolü üstlenip üstlenmeyeceği sorusuna ise "Türk müttefiklerimiz, İsrail ve Fransa da dahil birçok liderin Putin ile doğrudan temas kurma çabalarını destekliyoruz." yanıtını vermekle yetindi.

Beyaz Saray'dan "ikili ilişkilerin güçlendirilmesi" vurgusu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin endişelerini dile getirdiklerine işaret edilen açıklamada, "İki lider, Rusya'nın saldırılarını bir an önce durdurması gerekliliğini bir kez daha vurgularken, krize karşı koordineli yanıt verilmesini memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Biden, Türkiye'nin çatışmaya diplomatik çözümle destek verme çabalarından, ayrıca Türkiye'nin barış ve istikrar için bölgesel liderler ile son zamanlardaki temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buna ek olarak iki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsatları ele aldı."

Biden da Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı

Biden ise resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi.

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ele aldıklarını aktaran Biden, "Moskova'yı Ukrayna'ya yönelik saldırılarından sorumlu tutmak için süren uluslararası çabaların ve krizle karşı karşıya olan Ukrayna halkına desteğin önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı
'Değişen Hayat: Pandemi ve Türkiye 2020-2022' araştırmasının sonuçları açıklandı
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı
Almanya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Benzer haberler

Beyaz Saray: Erdoğan ve Biden 'yapıcı' bir görüşme gerçekleştirdi

Beyaz Saray: Erdoğan ve Biden 'yapıcı' bir görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış için 5 günlük yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış için 5 günlük yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyen ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyen ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le müşterek hedefimiz siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le müşterek hedefimiz siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır