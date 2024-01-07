Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum'dan ilk paylaşım
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız, kararlıyız.'' paylaşımında bulundu.
İstanbul
Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. #HazırızKararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul."
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İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız#HazırızKararlıyız— Murat KURUM (@murat_kurum) January 7, 2024
Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak.
YENİDEN İSTANBUL, ŞİMDİ İSTANBUL,… pic.twitter.com/sHbqQQGP5F