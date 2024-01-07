AK Parti'nin belediye başkan adayları ilk değerlendirmelerini yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'taki mahalli idareler seçiminde AK Parti'den belediye başkan adayı olduklarını açıkladığı isimler, ilk değerlendirmelerini yaptı.
İstanbul
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, kentin yol, su, trafik ve deniz kirliliği gibi çok büyük problemleri olduğunu belirterek, çözüme ilişkin projelerinin hazır olduğunu söyledi.
AK Parti'nin 31 Mart'ta Türkiye genelinde büyük bir sürpriz yapacağını dile getiren Ayaydın, şunları kaydetti:
"Aslında benim için sürpriz değil. Ama herkes görecek ki başta İstanbul olmak üzere çok büyük sürprizler olacaktır. Cumhurbaşkanı'nın seçmiş olduğu bütün adaylar kendi alanında uzman, çok deneyimli kişiler. Bu kişilerin hazırlayacakları projeler ve bu projeleri yapan kişilerin arkasında hükümet var, devlet var. Siz istediğiniz kadar bir şeyler yapmaya gayret edin, eğer arkanızda bir devlet yoksa, bir güç yoksa bunları yapmak konusunda başarıya ulaşma şansınız yoktur."
"Kazanan ülkemiz ve milletimiz olacak"
AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen de heyecanlı, gururlu ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, "AK Parti deyince akla yerel yönetimler geliyor. İnşallah yeni eserleri ülkemize kazandıracağız. AK Parti, genel yönetimdeki hizmette olduğu gibi yerel yönetimlerde de önemli eserleri 81 vilayette yerine getirecek. Kazanan biz değil, AK Parti değil, ülkemiz ve milletimiz olacak. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
"Sosyal medya belediyeciliği sona erecek''
AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu ise 31 Mart'ın yeniden bir milat olacağını belirterek, "2004'ten itibaren başlayan AK belediyecilik, 31 Mart'ta rekor bir oyla birçok ilimizin alındığı, Cumhur İttifakı'nın açık ara zaferiyle sonuçlanacak bir belediyecilik olacak. Sosyal medya belediyeciliği sona erecek. Şehirlerini sevmeyen, şehirlerine hizmet etmeyen o belediyecilik anlayışı çöpe atılacak. Artık şehirlerimizin gerçek sahibi olan, hizmet edecek insanlarımızın yeniden belediyelerde destanlar yazdığı bir süreci, 1 Nisan sabahıyla beraber inşallah karşılayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı İskenderoğlu
AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıktan sonra yıldızı parlayan şehirler gibi Çanakkale'nin de çehresinin değişeceğini ifade etti.
AK Parti 27. Dönem Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, adaylığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale'ye hizmet etmek için yeni bir kapının açıldığını, bu vesileyle Çanakkale'nin AK Parti belediyeciliği ve hizmetiyle tanışacağını belirtti.
Siyasetin hizmet işi olduğunu vurgulayan İskenderoğlu, "Çanakkale'ye hizmet etmek için bir makamımın olmasına da gerek yok. O an neredeysem, partimiz hangi görevi vermişse elimden geldiğince çalıştım. Milletvekilliği görevim sona erdikten sonra da aynı samimiyetle yola devam ettim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle memleketimize hizmet için yeni bir kapı açılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Siyasete ilk girdiği yıllardan itibaren, birçok şehir gibi Çanakkale'nin de AK Parti belediyeciliğiyle tanışmasını arzu ettiğini belirten İskenderoğlu, şunları kaydetti:
"Gerçek belediyecilik AK Parti'dedir, bunu herkes bilir. İnşallah bu dönem Çanakkale gerçek belediyecilikle tanışacak. AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıktan sonra çehresi değişen, yıldızı parlayan şehirlerimiz gibi Çanakkale'miz de hak ettiği hizmetlere kavuşmuş olacak. Bizler de Cumhur İttifakı üyeleri olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.