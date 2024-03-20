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Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın: Milas ve diğer ilçelerimizin sorunlarını çözeceğiz

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, "İnşallah biz kazandıktan sonra Milas ve diğer ilçelerimizin sorunlarını çözeceğiz ve bugüne kadar gelmeyen hizmeti AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak biz getireceğiz." dedi.

Durmuş Genç  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın: Milas ve diğer ilçelerimizin sorunlarını çözeceğiz Fotoğraf: Durmuş Genç - AA

Muğla

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas ilçesinde pazar yeri ziyaretlerinde bulundu.

Ayaydın, Ören Mahallesi'nde kurulan pazarda, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi, seçimlerde destek istedi.

Halkın hizmete susadığını, bugüne kadar büyükşehir belediyesinden hizmet alamamanın şikayetini dinlediklerini ifade eden Ayaydın, "İnşallah biz kazandıktan sonra Milas ve diğer ilçelerimizin sorunlarını çözeceğiz ve bugüne kadar gelmeyen hizmeti AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak biz getireceğiz." dedi.

Kentte altyapı ve imar planı olmadığından halkın ciddi sorunlar yaşadığını belirten Ayaydın, merkezde ve kırsal mahallelerde yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ayaydın, daha sonra Ören Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Burada muhtarların taleplerini dinleyen Ayaydın, göreve gelmesi halinde sorunların kısa sürede çözümü için çaba göstereceğini dile getirdi.

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