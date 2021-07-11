CHP'ye 7 yılda 170 bin kişi online üyelik için başvurdu
Başvuru yapanlardan 70 bini asıl üye olarak kütüğe kaydedilirken, 80 bin kişinin işlemleri ise sürüyor.
Ankara
CHP'nin 8 Temmuz 2014'te başlattığı Online Üyelik Sistemi üzerinden 7 yılda 170 bin kişi başvuruda bulunurken, bunlardan 70 bini asıl üye olarak kütüğe kaydedildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 5-6 Eylül 2014 tarihli 18. Olağanüstü Kurultay kararıyla tüzükte yapılan değişiklik sonrasında partide, elektronik yolla üyelik başvurusu alınmaya başlandı.
Bu kanalla başvuranlardan kabulünde engel olmayanların üyeliklerine ise Merkez Yönetim Kurulunca karar veriliyor.
CHP'ye Online Üyelik Sistemi üzerinden bugüne kadar 170 bin kişi üyelik başvurusu yaptı, bunlardan 70 bininin asıl olarak üye kütüğüne kaydı yapıldı.
Üyeliğe başvuran 7 bin 500 kişi ile üyelik süreçlerinde bu aşamada eksiklikler bulunan 72 bin 500 kişinin ise üyelik işlemleri sürüyor.
Üyelik başvurusunda bulunup üyelikleri çeşitli nedenlerle düşenlerin sayısı ise 18 bin 743 oldu.
Üye sayısı 1 milyon 275 bine ulaştı
CHP'nin kayıtlı üye sayısı ise 1 milyon 275 bine ulaştı. Üye kütüğü kayıtlarına göre 16 Haziran 2021 itibarıyla partinin 1 milyon 275 bin 507 asıl üyesi bulunuyor.
Partinin mevcut üyelerinin 437 bin 646'sını kadınlar oluşturuyor.
CHP'nin en fazla üyesi 285 bin 907 ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 162 binle İzmir, 83 binle Ankara, 46 binle Antalya, 45 binle Adana ve 43 binle Mersin takip ediyor.
İlçeler bazında ise en fazla üye 21 binle Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunuyor. Çankaya'yı 20 bin üye ile İzmir Buca takip ediyor.
Partinin 2 kişiyle en az üyesi ise Siirt'in Tillo ilçesinde bulunuyor.