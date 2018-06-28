CHP'li Erol ihraç talebiyle disipline sevk edildi

ANKARA

CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, Parti Meclisi (PM) toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildi.

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde olağanüstü toplandı.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda disipline sevk işlemleri görüşüldü. Toplantı sonucunda, CHP'nin 41 yıl sonra milletvekili çıkardığı Elazığ'dan seçilen Gürsel Erol için disiplin kararı çıktı. Erol, CHP PM tarafından 24'e karşı 36 üyenin oyu ile tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle YDK'ya sevk edildi.

Erol, 24 Haziran seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yapmış, ayrıca parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıklamıştı.

CHP PM üyeleri Erdal Aksünger, Eren Erdem ve Necati Yılmaz da Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapmıştı ancak bu isimler için bir disiplin süreci işletilmedi.

CHP Tüzüğü'nde kesin çıkarma gerektiren parti suçlarında, "Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" maddesi bulunuyor.

Öte yandan toplantıda bazı üyelerin, PM'nin "seçim sonuçları değerlendirmesi" yerine "disiplin" başlığıyla toplanmasını eleştirdiği öğrenildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilere yönelik açıklamada bulunmadığı belirtildi.

CHP MYK olağanüstü toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erol için ihraç talebinin çıktığı Parti Meclisi toplantısının ardından MYK üyelerini toplantıya çağırdı.

Toplantıda, son gelişmelere ilişkin bir dizi kararların alınacağı belirtildi.

Muhabir: Mehmet Tosun, Barış Gündoğan