Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Tayyip Erdoğan manşetlerle gelmedi, kasetlerle gelmedi, milletle beraber geldi, milletin içinden geldi. Öyle sizin manşetleriniz burada işe yaramaz." dedi.

RİZE

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Beyler unutmayın, Tayyip Erdoğan manşetlerle gelmedi, kasetlerle gelmedi, milletle beraber geldi, milletin içinden geldi. Öyle sizin manşetleriniz burada işe yaramaz." dedi.

Bakan Bak, seçimin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Rize ve ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Bak, Fındıklı ilçesinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, seçimde verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, "Rize'den Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi, uzun adam, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a rekor bir oy çıktı. Yine bu seçimlerde herkes Rize'ye bakıyordu, Rize yine AK Parti oyları içerisinde birinciliği aldı." ifadesini kullandı.

Bu seçimde her tarafta oyunlar olduğunu, milletin bu oyunlara cevap verdiğini kaydeden Bak, şöyle devam etti:

"İşte Amerika'sı, Almanya'sı, Avrupa'sı, herkes konuşuyordu. Bir tanesi manşet atmıştı; 'Erdoğan'a kapıyı gösterin.' Millet size tokadı gösterdi, tokadı. Osmanlı tokadını gösterdi. Manşet atıyorsun. Uzaktan öyle olmaz, geleceksin bu millete bakacaksın. Bu millete yukarıdan talimat veremezsiniz. Bu millete 'Şunu yap, bunu yap' diyemezsiniz. Ne oldu manşetlerinize ne oldu? Beyler unutmayın Tayyip Erdoğan manşetlerle gelmedi, kasetlerle gelmedi, milletle beraber geldi, milletin içinden geldi. Öyle sizin manşetleriniz burada işe yaramaz. O manşetleri gidin İngiltere'de atın, Amerika'da atın. Eskidendi, eski Türkiye'deydi onlar. Manşetlerle gelmek eski Türkiye'deydi."

Bakan Bak, yeni Türkiye'de milletin dediğinin olduğunu, sandıktan kim çıkarsa onun geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"O yüzden herkes şunu bilmeli. Bu millete operasyon yapamazsınız. Bu milletin hesabını sadece kendisi keser, kimse karışamaz. 24 Haziran'da sandıktan yine güçlü şekilde çıktı Recep Tayyip Erdoğan. Diyorlardı ki '2. tura kalacak, şöyle yan döndü, böyle bilmem ne oldu.' Arkadaşlar üst üste geldiler, yan yana geldiler, topladılar, böldüler, topu geldi, hepsi geldi, millet dedi ki 'Biz Recep Tayyip Erdoğan ile beraberiz. Onunla yürüyoruz. Kaçkar Dağları gibi arkasındayız.' Onlara tavsiyemiz, arkadaşlar 5 yıl sonra gelin, 5 yıl sonra bekliyoruz, yine bir araya gelin. Onlara selam, yola devam."

İşlerinin çok olduğuna dikkati çeken Bak, "Çok projeler var. 2015 seçimlerinde diyorlardı ki 'Rize-Artvin Havalimanı olur mu?' 12 milyon ton taş döküldü, bitiyor. Sen otur burada, sen otur. İnşaat devam ediyor, 2020'de uçak inecek." diye konuştu.

Bak, Gezi olaylarına da değinerek, "Orada çıktılar, dediler ki 'Üçüncü havalimanını yapmayacaksınız, nükleer santrali yapmayacaksınız, 3. köprüyü yapmayacaksınız, şunu yapmayacaksınız, bunu yapmayacaksınız.' Recep Tayyip Erdoğan dedi ki 'Millet ne derse biz onu yaparız.' Üçüncü havalimanına uçak indi mi? Ovit tüneli bitti mi? Nükleer santralin temeli atıldı mı? Üçüncü köprü açıldı mı? Marmaray bitti mi? Avrasya tüneli bitti mi? Başka ne var? Sıradaki gelsin. Sıra Kanal İstanbul'da. O yüzden durmak yok, yola devam." dedi.

"Biz gerçekçi siyaset izleyen kadrolarız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin seçimlerini bütün dünyanın takip ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"600'ü aşkın yabancı gazeteci, televizyoncu Türkiye'deydi. Kimisi gazetecilik amacıyla gelmiş, kimisi ajanlık yapmak üzere, kimisi mızıkçılık yapmak üzere ama millet rol aldı. Dünya tarihinin en yüksek katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir seçimi geride bıraktık. Millet kim hizmet ediyor, kimin vizyonu var, referansı var, onu takip ediyor, takip etti. O 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi, yeni dönemin ilk cumhurbaşkanını seçti. Bunun için değerli hemşehrilerim sizleri tebrik ediyorum."

Seçimlerin önemli olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şunları söyledi:

"Elbetteki bu seçimlerde herkes gibi siyasi partiler de ders çıkaracak ama kaygısı olanlar ders çıkartacak. Milletle siyasetini buluşturanlar ders çıkartacak. Bunu iyi okuyanlar, gelecekte de faydalı bir yol izleyecekler. Bizim siyasetimizde her seçimi tahlil ederiz, kritik yaparız, beklentilerimizin altında oy aldığımız yerleri tahlil ederiz, 'Niye beklediğimiz yere ulaşmadık?', bunun kritiğini yaparız. Biz gerçekçi siyaset izleyen kadrolarız. Türkiye'de laf üretenler var, hizmet üretenler var. Taş üstüne taş koyanlar var, yapılanları yıkmak için siyaset yapanlar var. Biz taş üstüne taş koyan, hizmet üreten kadrolarız. Dolayısıyla laf üreten değiliz, söylediğimizi yaparız, arkasında dururuz."

Yazıcı, her konunun gündemlerinde olduğuna işaret ederek, AK Parti'nin yaptığı projelerle ilgili de bilgi verdi.

Muhabir: Fikret Delal