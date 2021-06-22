CHP'li belediyeler 3 yıllık yol haritasını belirledi
Hafta sonu Gaziantep'te yapılan CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda belediye başkanlarının görevdeki 2 yılını değerlendiren parti yönetimi, gelecek 3 yılda nelerin yapılması gerektiğini ve öncelikleri saptadı.
Ankara
Gaziantep'te hafta sonu yapılan CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda belediye başkanlarının görevdeki 2 yılını değerlendiren parti yönetimi, gelecek 3 yılın önceliklerini belirledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine, hafta sonu gerçekleştirdikleri toplantı hakkında değerlendirmede bulundu.
Programın ilk günü olan 18 Haziran'da, belediye başkanlarının Gaziantep'in 9 ilçesinde vatandaşlarla buluştuğunu belirten Torun, "Gerçekten çok başarılı bir saha gezisi oldu, vatandaşlarımızın ilgisi de büyüktü." dedi.
Toplantının, cumartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladığını aktaran Torun, ardından belediye başkanlarının atölye çalışmalarına katıldığını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:
"10-12 başkandan oluşan masalarda bir moderatör eşliğinde önce 2 yılın değerlendirmesi, sonrasında önümüzdeki 3 yılda nelerin yapılması gerektiği tartışıldı. Pazar günü programı, seçmen araştırmalarına ilişkin bir sunumla başladı. Ardından, seçmen analizi, yoksulluk, iletişim ve tarım konularında sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir panel düzenlendi. Sonrasında ise belediyelerin mali analizleri ve dezavantajlı gruplara yönelik projelerle ilgili uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Pazar öğleden sonra, 6 konuda inovasyon projelerinin sunumları yapıldı. Pazar gününün sonunda ise belediye başkanları görüş ve önerilerini sundu. Çalıştay pazar günü akşama doğru Genel Başkanın kapanış konuşmasıyla sona erdi."
"Bize güvenen milyonlara karşı sorumluluğumuzun farkındayız"
Seyit Torun, CHP olarak düzenledikleri belediye başkanları toplantılarının, diğer partilerin toplantılarından çok farklı olduğunu vurgulayarak, "Bizim toplantılarımız diğer siyasi partilerde olduğu gibi herkesin toplandığı, sadece konuşmaların ardından dağıldığı toplantılar olmuyor." ifadesini kullandı.
Gaziantep toplantısının da öyle olmadığını dile getiren Torun, şunları kaydetti:
"Aslında Gaziantep'ten tüm belediye başkanlarımızla şu mesajı verdik, bize güvenen milyonlara karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Ne yaparlarsa yapsınlar, önümüze hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar, biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Tüm belediye başkanlarımız, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edecek. Önümüzdeki 3 yılda da pek çok önemli hizmetle vatandaşlarımızın huzuruna çıkacağız. Derdimiz, belediyelerimizin başarılı hizmetlerini artırmak ve bir vatandaşımızın daha gönlüne girebilmek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.