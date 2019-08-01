Euro
6.16
Dolar
5.57
BIST 100
101,974.00
Altın
1,404.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 5. Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri'nin açılış toplantısında konuşuyor
logo
Politika

CHP'den 'Salda Gölü' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Salda'da millet bahçesi projesinin ihalesi Çevre Kanunu'na aykırıdır. Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmadan ihale yapılamaz." dedi.

Mehmet Tosun   | 01.08.2019
CHP'den 'Salda Gölü' açıklaması

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan ettiği alana millet bahçesi yapmayı önerdiğini kaydetti.

"Peki bu alanı nasıl koruyacağız, gelecek kuşaklara nasıl teslim edeceğiz?" diye soran Karaca, Salda Gölü'nde koruma amaçlı imar planlarının kesinleşmesi dahi beklenmeden ihaleye çıkıldığını ifade etti.

Karaca, şu değerlendirmede bulundu:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda'da yapmak istediği millet bahçesi projesini apar topar ihaleye çıkararak adeta yangından mal kaçırmıştır. Millet bahçesi projesinin ihalesi, Çevre Kanunu'na aykırıdır. Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmadan ihale yapılamaz. Madem amacınız Salda Gölü'nü korumak, 1. Derece Doğal Sit Alanı iken neden Özel Çevre Koruma bölgesi ilan ettiniz? Kirlilik tehlikesi olan, korunması gereken bir alanın inşaata ve kitlesel turizme açılması tezat oluşturuyor. Salda'daki turizmin kontrollü olması, alanın korunmasına yönelik etkin eylem planları oluşturulması gerekirken, mesire alanı mantığıyla daha fazla çöp üretilecek bir alana dönüştürülmeye, daha fazla araç trafiğine açılmaya çalışılıyor. Korunan alanlarda, kar kaygısıyla değil, bir mirası gelecek kuşaklara nasıl daha iyi bir şekilde teslim edebiliriz kaygısı ile hareket edilmelidir."

Salda Gölü'nü korumanın bir vatandaşlık görevi olduğunun altını çizen Karaca, "Salda ve tüm tabiat varlıklarımız hepimizin ortak mirasıdır. Doğayı korumak sadece Bakanlığın değil, halkın da anayasal ödevidir. Bu ödev boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

Karaca, Salda Gölü'nün bozulmaması için her türlü hukuki süreci takip edeceklerini ve demokratik hakları kullanmakta tereddüt etmeyeceklerini belirterek, Kazdağları'nı korumak için nöbet tuttukları gibi Salda için de Yeşilova'da vatandaşlarla ve doğa dostlarıyla nöbete hazır olduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü
Para politikalarında makas değişimi gerçekleşti
BAE-Çin ilişkileri derinleşiyor
Fırat’ın doğusunda son perde

Benzer haberler

CHP'den 'Salda Gölü' açıklaması

CHP'den 'Salda Gölü' açıklaması

Salda Gölü yapılaşma olmadan korunacak

Salda Gölü Millet Bahçesi ihalesi yapıldı

Kayseri'deki millet bahçesi için 19 bin fidan dikilecek

Kayseri'deki millet bahçesi için 19 bin fidan dikilecek
Türkiye'nin Maldivleri'nde gün batımı keyfi

Türkiye'nin Maldivleri'nde gün batımı keyfi
'Salda Gölü'nün çevresinde yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz'

'Salda Gölü'nün çevresinde yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz'