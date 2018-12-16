Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "28 ilde 52 millet bahçesi yapıyoruz ve hedefimiz en az her ilimizde bir millet bahçesi yapmak." dedi.

İSTANBUL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de düzenlenen 15 Temmuz Millet Bahçesi ve toplu açılış töreninde, çevre ve şehir davasının öncüsü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna uygun olarak göreve geldikleri andan itibaren problemleri yerinde tespit edip çözüm üretmek için illeri ziyaret ettiklerini dile getiren Kurum, "Valilerimiz, belediye başkanlarımız, kayyumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımız ile görüştük. Şehirlerimizi daha iyi hale nasıl getirebiliriz? noktasında fikirlerini dinledik. Meseleleri ve çözüm önerilerini yerinde tespit ettik ve yapılması gerekenlerle ilgili planlamayı tamamlayıp çalışmalarımıza başladık. " diye konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimatlar doğrultusunda 100 günlük icraat kapsamında millet bahçelerinden mekansal stratejik plana, imar planından kentsel dönüşüme, sıfır atık projesinden Kanal İstanbul ve Kanal Ankara projesine kadar pek çok planın aşama aşama ilerlediğini dile getirerek, birinci 100 günlük eylem planının yüzde 98 başarı ile tamamlandığını belirtti.

İkinci 100 günlük icraat planı çerçevesinde aynı heyecan ve gayretle çalışmalara başladıkların vurgulayan Kurum, "28 ilde 52 millet bahçesi yapıyoruz ve hedefimiz en az her ilimizde bir millet bahçesi yapmak." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul'a 240 bin metrekarelik 7. millet bahçesinin açıldığını dile getirerek, "Millet bahçelerimiz insanlarımızla kavuşuyor kavuşmaya devam edecek." dedi.

Törene AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.

Muhabir: Zehra Melek Çat

