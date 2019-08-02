'Salda Gölü'nde kıyı kenar çizgisi içerisinde yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız." dedi.
Sakarya
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Salda Gölü ile alakalı 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Kurum, Sakarya Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, 6 ay önce Salda Gölü'nü ziyaret ettiklerini, hem Burdurlu hem de bölgeye gelen vatandaşların alana ilişkin şikayetleriyle karşılaştıklarını söyledi.
Araçların kıyıya kadar girdiği, çöplerin dağ oluşturduğu ve vatandaşların günlük ihtiyaçlarını giderecekleri hiçbir alanın olmadığını tespit ettiklerini belirten Kurum, "Araçlar kıyıya kadar gelip hem doğal güzelliklere zarar veriyorlardı hem de gelenlerin burada o doğal güzellikleri görmesine maalesef mani oluyorlardı. Hemen valiliğimize ve genel müdürlüklerimize talimatlarımızı verdik. İlk önce bu araçların buraya girmesini engelleyecek doğal ahşap bariyerler koyduk. Şu an itibarıyla bu alana hiçbir şekilde araçlar giremiyor." diye konuştu.
Salda Gölü'nün yüzeyinin 44 kilometrekare, "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan ettikleri alanın ise 295 kilometrekare olduğuna dikkati çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yani yaklaşık 7 kat büyük bir alanı Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 14 Mart 2019'da 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' (ÖÇKB) ilan ettik. Bu bölge içinde hiçbir şekilde yapılaşma yapamazsınız, bina dikemezsiniz, beton atamazsınız, asfalt dökemezsiniz ki biz ÖÇKB içinde, gölümüzün kıyı kenar çizgileri içinde kalan alanda hiçbir şekilde ne bir asfalt ne bir beton ne bir yapılaşma yapmayacağız, yaptırmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Ne yapacağız?
Biz, bu kıyı kenar çizgisi içinde kalan o doğal güzelliklerin korunması amacıyla yaklaşık 500-600 metrelik bandı tamamen koruma altına alıyoruz. Buraya hiçbir şekilde hiçbir yapılaşma yapılmasına müsaade etmiyoruz. Salda Gölü, ÖÇKB ilan edilmeden önce günlük diye tabir edilen ancak günlük olmayan çadırların, barakaların, konteynerlerin olduğu bir alan iken biz bu alanı valiliğimiz ve genel müdürlüğümüz desteğiyle bu hale getirdik. Buradaki bütün kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdik ve yapacağımız projede de bu kıyı kenar çizgisi içinde hiçbir şekilde yapılaşma yapılmasına müsaade etmeyeceğiz."
"Günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek"
Projede vatandaşların günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri soyunma kabinleri, tuvaletleri, mescitleri, duş alanları ve dinlenme alanlarının dışında hiçbir şekilde yapılaşma olmayacağını vurgulayan Kurum, günlük konaklamaya müsaade edilmeyeceğini söyledi.
Salda'yı, o doğal güzelliklerini daha öne çıkaracak projeye hep birlikte imza atacaklarına dikkati çeken Kurum, şunları dile getirdi:
"Çünkü biz diyoruz ki Salda hepimizin ve Salda hep güzel kalacak. İnşallah Salda gibi doğal güzelliklerimiz hep güzel kalacak. Biz de o güzellikleri korumak, yaşatmak için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Salda Gölü için hassasiyeti olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir.
Biz de çevremizi korumak ve o güzellikleri daha da büyüterek gelecek nesillere aktarmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hep birlikte bu projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz."
"Asfalt, gazino, diskotek, yürüme yolları olmayacak"
Salda Gölü'nde 295 kilometrekare alanı "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan ettiklerini anımsatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Gölün kıyı kenar çizgisi içinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu yapılaşma içinde asfalt, gazino, diskotek, yürüme yolları olmayacak. Orada sadece o doğal güzellikleri görebileceğimiz alanlar olacak. Diğer yapacağımız projelerde o 500-600 metrelik koruma bandının hemen dışında kumsalla ilişkisi olmayan alanlar da olacak ki burada yapacağımız imalatlarda da hiçbir şekilde beton asfalt kullanılmayacak.
Günübirlik tesisler ve bu tesislerde de vatandaşlarımızın o günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar olacak."
Geçmiş olsun mesajı
Sakarya Valiliğinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kurum, 17-18 Temmuz'da yaşanan sel nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bugün kentin geleceğine ve 2023 yılına ilişkin kararları almanın yanı sıra selden zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde Sakarya'ya ziyarette bulunduklarını belirten Kurum, Sakarya'nın tarihi ve doğal güzellikleri nedeniyle önemli iller arasında olduğunu kaydetti.
Kentin doğal güzelliklerin ve mücadelenin şehri olduğunu aktaran Kurum, verilen her kararda çevreyi ve doğayı korumaya gayret ettiklerini anlattı.
Bu çerçevede yapılan yatırımlar ve projelerden bahseden Kurum, "Bugün Karasu ve Kocaali ilçelerimize ilişkin yerinde ziyaretler yapacağız ve o ilçelerdeki ihtiyaçları yerinde görerek geçen haftaki takviyelerimize desteklerimize bugün yenilerini eklemiş olacağız." dedi.
Millet bahçesi yıl sonunda hizmete açılacak
Sakarya'da bir millet bahçesi yapıldığını anımsatan Kurum, "Eski Sakaryaspor'umuzun stadının bulunduğu alanda 62 bin metrekarelik alanda millet bahçesi inşaatına başladık ve inşallah yıl sonuna kadar da şehrin en önemli yerini Sakaryalılara millet bahçesi yapmak ve içinde 7 gün 24 saat vakit geçirmek üzere vermiş olacağız. Yıl sonunda inşallah hizmete açılmış olacak." şeklinde konuştu.
Sakarya'da içme suyuyla ilgili maliyet problemi olduğunu anlatan Kurum, "İçme suyumuz çok ciddi rakamlara geliyor. Bu da Sakaryalı vatandaşlarımızdan temin ediliyor. İnşallah Akçay Barajımızı bitirdiğimiz zaman içme suyu maliyet fiyatımız hemen hemen 3'te 1 fiyata düşecek. Bu da Sakaryalı vatandaşlarımıza kardeşlerimize yansımış olacak. 2020 Haziran'a kadar barajımızı bitireceğiz, hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.
Kurum, Serdivan ilçesinde yapılan millet bahçesi, bisiklet ve yürüyüş yolu projelerine destek vereceklerini açıkladı.
Sapanca Gölü kıyısında yerleşim alanları olduğuna işaret eden Kurum, yaşam alanlarının Anadolu Otoyolu ve E-5 güzergahında olması sebebiyle gürültü kirliliğine maruz kaldığını söyledi.
Vatandaşların burada yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla da otoyolun hemen kenarında gürültü bariyeri projesi yapacaklarını bildiren Kurum, "Sapanca'da yaşayan vatandaşlarımızın trafik gürültüsünden etkilenmeyecek şekilde bu projeyi de gerçekleştirmiş olacağız. Bu projeyi de bakanlığımız İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle yapmış olacak." diye konuştu.
"Sit alanlarını ve özel çevre koruma bölgesi alanlarını 2,5 kat arttıracağız"
Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, sit alanlarına ilişkin bir soruya, hedeflerinin OECD verilerine göre Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 20'sini korunan alan haline getirmek olduğunu belirterek, mevcuttaki sit alanlarını ve özel çevre koruma bölgesi alanlarını 2,5 kat arttıracaklarını söyledi.
Bu çerçevede de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla hemen hemen her hafta yeni özel çevre koruma bölgesi ilan ettiklerini vurgulayan Kurum, "Sit derecelendirmelerini arttırarak o korunması gereken alanların tespitlerini yapıyoruz ve akabinde de sadece tespit yapmıyoruz, bu alanların korunması ve yaşatılması amacıyla da projeler geliştiriyoruz." diye konuştu.
Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Örneğin bir ay önce gittiğimiz Trabzon'umuzda, Rize'mizde hem Ayder hem Uzungöl yaylalarımızı koruyacak oradaki kaçak yapılaşmanın önüne geçecek, kaçak yapılaşmaların yıkılması ve oradaki doğanın korunması amacıyla da projeler geliştiriyoruz. Bunu da Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapacak. Bu yıl sonuna kadar Ayder'imizde bu uygulamaya fiilen başlamış olacağız. İnşallah 2020'de de Uzungöl'ümüzde başlayacağız ve ülkemizde korunması gereken ne kadar alan varsa o alanları önce koruma altına alacağız ve akabinde de ihya edilmesi gereken alanları da ihya ederek vatandaşımızın hizmetine sunmak amacıyla bu projeleri geliştiriyor olacağız."
Kocaali'deki heyelan
Bir gazetecinin Kocaali ilçesindeki heyelana ilişkin sorusu üzerine de Kurum, geçen ay itibarıyla Karadeniz'de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 14 maddelik eylem planı açıkladıklarını anımsattı.
Bakan Kurum, İlk önce Doğu Karadeniz'den başladıklarını, bir hafta sonra da Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Sakarya, Düzce, Sinop ve Bartın'la birlikte genişlettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yani Karadeniz Bölgemizdeki illerin tamamında artık iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bu projeleri geliştireceğiz ve bugün gideceğimiz projeler çerçevesinde Kocaali ve Karasu'yu ziyaret edeceğiz. Heyelan sebebiyle tespit ettiğimiz binaların boşaltılması talimatını Valiliğimize verdik. Bu binalarımızı boşaltacağız, vatandaşlarımızı can ve mal güvenliği riski olmayan alanlara taşıyacağız ve bu çerçevede vatandaşlarımızın mağduriyetini engelleyecek projeleri geliştireceğiz. Diğer taraftan iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında da dere güzergahındaki o yapılaşmaları yine uygun alanlara taşımak suretiyle de buradaki kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştireceğiz. Mezarlarımızda da böyle bir risk var ise mezarlarımızın da taşınması gerekiyorsa taşınma işlemini veya korunması gereken bir durum varsa korunma sürecini yapıyor olacağız ve bu çerçevede de inşallah Kocaalili vatandaşlarımızın yaralarını sarmış olacağız. Bu projeleri yaparken de hep vatandaşlarımızın can güvenliğini, mal güvenliğini öne çıkaracak projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz."
Bu arada, basın toplantısının ardından beraberindekilerle yemeğe geçen Kurum, bu sırada burada bayılan bir kadının yanına gelerek hakkında bilgi aldı. Kurum'un korumaları da kadına ilk yardım müdahalesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.