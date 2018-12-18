CHP'den 'kadın istihdamı' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, "Bugün Türkiye'de 1 milyon 614 bin kadın iş arıyor. Ne yazık ki veriler işsizliğin en çok kadınları etkilediğini ve bütün işsizlik türlerinde erkeklerden daha fazla işsiz kaldıklarını gösteriyor." dedi.

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Bugün Türkiye'de 1 milyon 614 bin kadın iş arıyor. Ne yazık ki veriler işsizliğin en çok kadınları etkilediğini ve bütün işsizlik türlerinde erkeklerden daha fazla işsiz kaldıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, Türkiye'de kadın istihdamında üzücü bir tablonun yaşandığını belirtti.

Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki 30 milyon 695 bin kadından, sadece 10 milyon 723 bininin iş gücüne dahil olduğuna dikkati çeken Karabıyık, her 100 kadından sadece 29,7'sinin istihdam edildiğini aktardı.

Karabıyık, 15 ve yukarı yaştaki kadın nüfusun 19 milyon 972'sinin, yani yaklaşık yüzde 69,2'sinin çeşitli nedenlerle iş gücüne dahil olamadığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Türkiye'de 1 milyon 614 bin kadın iş arıyor. Ne yazık ki veriler işsizliğin en çok kadınları etkilediğini ve kadınların bütün işsizlik türlerinde erkeklerden daha fazla işsiz kaldıklarını gösteriyor. 10 milyon 949 bin kadın ev işleriyle meşgul olması sebebiyle iş gücüne dahil değil. Yani, Türkiye'de çalışabilir yaştaki her 100 kadından yaklaşık biri ev kadını. 2 milyon 696 bin kadın, yaşlılık ya da engel durumu nedeniyle çalışamıyor.

"Erkeklerle eşit olanak sağlanmalı"

Kadınların iş gücüne katılımının düşük kalmasında eğitim düzeyinin önemli rol oynadığının, eğitim arttıkça iş gücüne katılımın da arttığının altını çizen Karabıyık, "Lise ve altı eğitimlilerde iş gücüne katılma oranı yüzde 29 iken, yükseköğretim görenlerde bu oran yüzde 71,6'ya kadar yükseliyor. Aynı şekilde eğitim arttıkça kadınların istihdam oranı da yükseliyor." bilgisini verdi.

Eğitimli kadınlar arasındaki işsizliğin de yüksekliğine dikkati çeken Karabıyık, yüksek öğretim mezunu kadın iş gücünün yüzde 19,9'unun işsiz olduğunu vurguladı.

Bu oranın mesleki ve teknik lise mezunu kadınlarda yüzde 23, lise mezunlarında ise yüzde 18,5 olarak tespit edildiğini aktaran Karabıyık, şunları kaydetti:

"Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için atılması gereken ilk adım, onların erkeklerle eşit eğitim ve iş olanağı kazanmalarını sağlamak olacaktır. Ayrıca kadınlara uygun olabilecek yeni iş alanlarının yaratılması, kadınların istihdamda daha fazla yer almasını sağlayacak, bu da ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır."

Muhabir: Mehmet Tosun