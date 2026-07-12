Muğla'nın Hamursuz Tepesi mevkisinde ve Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsalında çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla ve Diyarbakır'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor Muğla'nın Hamursuz Tepesi mevkisinde ve Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsalında çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'da orman ve tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hamursuz Tepesi mevkisindeki orman ve tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Diyarbakır

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kırsal Çınarköy Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 14 personel, arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Söndürme çalışmalarına, jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri de destek veriyor.