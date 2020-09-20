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Politika

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, Kovid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 20.09.2020
CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"İkinci Kovid testim de negatif çıktı. Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibarıyla karantinadan çıktım. Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. İyi ki varsınız."

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