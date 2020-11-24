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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 il temsilcisi öğretmenlerle video konferans ile bir araya geliyor
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Politika

CHP PM perşembe günü toplanacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra pandeminin ekonomik ve sosyal etkileri ele alınacak.

Merve Yıldızalp Özmen,Barış Gündoğan   | 24.11.2020
CHP PM perşembe günü toplanacak Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında perşembe günü toplanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM toplantısı, 26 Kasım Perşembe saat 12.00'de video konferans yöntemiyle yapılacak.

Genel Başkan'ın sunuşuyla başlayacak PM toplantısında, MYK'nın 9 Kasım'daki toplantısında görevden alınan Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ve yönetim kurulu üyesi Erol Göbelek'in, Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Coşkun Atalamış ve yönetim kurulunun, İslahiye İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Efkan Köse'nin ve Nizip İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Turgay Özaslan ve Abdulkadir Akçakoca'nın görevden alma kararına yönelik itirazlar görüşülecek.

Güncel siyasi gelişmelerin de ele alınacağı PM'de, pandeminin ekonomik ve sosyal etkileri de değerlendirilecek.

Toplantıda, ayrıca CHP Ekonomi Masası'nın Adana, Mersin ve Hatay'daki çalışmalarına ilişkin üyelere bilgi verilecek.

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