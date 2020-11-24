Bakan Akar: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat
Milli Savunma Bakanı Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." dedi.
TBMM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Milli Savunma Bakanı Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." dedi.
Akar, Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin, "Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır." diye konuştu.
- Akdeniz'de Türk gemisinde hukuk dışı arama
- İrini Operasyonu, Türk gemisine yönelik denetimin Türkiye'nin izni olmadan yapıldığını kabul etti
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