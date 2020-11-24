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Politika

Bakan Akar: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat

Milli Savunma Bakanı Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." dedi.

Sarp Özer   | 24.11.2020
Bakan Akar: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat

TBMM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." dedi.

Akar, Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin, "Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır." diye konuştu.

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