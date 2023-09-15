Dolar
26.97
Euro
28.77
Altın
1,926.14
ETH/USDT
1,621.00
BTC/USDT
26,435.00
BIST 100
8,059.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP Grup Başkanı Özel, Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Ferdi Türkten  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
CHP Grup Başkanı Özel, Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Özel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP'deki değişimin ülkenin değişimi için ön koşul olduğunu ifade eden Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum." diyerek adaylığını açıkladı.

Özgür Özel, "Cumhuriyetin 100. yılına tarihimizin en büyük umutsuzluğuyla giremeyiz, buna izin veremeyiz, buna izin vermem, vermeyeceğim, hep birlikte vermeyeceğiz." dedi.

Ülkeyi ve milleti kurtaracak olanın yine milletin azim ve kararlılığı olduğunu dile getiren Özel, "Herkesi bu büyük yürüyüşe davet ediyorum. Çağrımız tüm üyelerimize, tüm seçmenlerimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarınadır. Gelin bu yeni yolu birlikte açalım, hedefe birlikte yürüyelim. Çünkü CHP değişirse Türkiye değişir. Bu memleket bizim, bu davet bizim, bu hasret bizim." diye konuştu.

Özel, Grup Başkanlığı görevini sürdürüp sürdürmeyeceği yönündeki soru üzerine, yarından itibaren ilan edilen takvim dahilinde yoğun olarak yapılacak il kongrelerini takip edeceklerini söyledi.

Özgür Özel, "Bundan önce partimizin bize ihtiyaç duyduğu her süreçte alnımızın bir damla terini nasıl sakınmadıysak ve son damlasına nasıl akıttıysak öyle akıtmaya, öyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kendisinin, CHP tarihinde genel başkanlık görevi yürütmeyen ilk grup başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da milletvekili olmayan ilk genel başkan olduğunu hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Görevimizi yetkiyi aldığımız grubumuza bağlılıkla bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz ancak resmi kurultay kararı alındığı gün tekrar bir değerlendirme yapacağız ve o gün görüşümüzü, kararımızı sizlerle de paylaşacağız.

Şöyle düşünmekte de fayda var, bazen şöyle yazılıyor 'Bu ikilik değil mi?' diye. Eğer kurultayda kazanırsam genel başkan ve grup başkanı olacağım. Sayın Genel Başkan'ımız kurultayda aday olursa ve yeniden seçilirse yine bir genel başkan ve grup başkanı olacak. O yüzden bu süreçle ilgili durumu ikilik olarak tanımlamamak gerekiyor. Ancak delegemiz, üyelerimiz bu konunun böyle bir ikilikle olmamasını tercih edecek olurlarsa o zaman milletvekili olan bir genel başkanın göreve getirilmesi bu ikili görevlendirmeyi de otomatikman ortadan kaldıracaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmaların kazananları ödüllerini aldı
2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'de
Aydın'da Büyük Menderes Nehri kanalındaki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Araştırma: Dünya'nın manyetik alanı, Ay yüzeyindeki su oluşumunda etkili olabilir
İstanbul'da gıda güvenliğine yönelik denetimler yapıldı

Benzer haberler

CHP Grup Başkanı Özel, Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı

CHP Grup Başkanı Özel, Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet