CHP Genel Başkanı Özel, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla bulunduğu KKTC'de Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi.
Ankara
Üstel, KKTC Başbakanlık Binası'ndaki görüşmede, KKTC'nin en mutlu ve heyecanlı günlerini yaşadıklarını söyledi.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ada'ya barış getirdiğini belirten Üstel, "Biz savaşın neler getirdiğini biliriz. Zulüm altındaki, esaret altındaki insanların neler çektiğini çok iyi bilen bir ülkenin ferdiyim." dedi.
Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce Kıbrıs'ta yaşananların bugün Gazze'de yaşandığını dile getiren Üstel, "İnşallah dünya, orada yaşananlara bir an önce kulak verir ve oraya ateşkes ve barış gelir." diye konuştu.
Üstel, "İnşallah ülkemizin artık dünyada ambargolardan, izolasyonlardan arıtıldığı, tanındığı günler yakındır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
1950’li yıllardan 1974’e kadar Kıbrıs Türk halkının zulüm altında varoluş mücadelesi verdiğini kaydeden Üstel, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ın cesur yürekleriyle aldıkları kararlar ışığında bugün Barış ve Özgürlük Bayramı'nın kutlandığını belirtti.
Bütün imkansızlıklara rağmen yapılan Mutlu Barış Harekatı’yla barışın sadece Türklere değil Rumlara da geldiğini kaydeden Üstel, diğer tarafta o zamanın zihniyetinin sürdürüldüğünü, Yunanistan ile savunma iş birliği yapılarak, savaş uçağı getirme hazırlığı içerisinde olunduğunu söyledi.
Kıbrıs Türk halkının 1974’e kadar yaşadıklarını bugün Filistin halkının yaşadığını belirten Üstel, “İsrail, Filistin’deki masum insanların üzerine çocuk, kadın, yaşlı demeden her gün bomba yağdırıyor. Ne hastane dinliyor, ne sivil insan dinliyor. Biz de 1974’e kadar aynısını yaşadık.” dedi.
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kurumların binlerce çocuğun yaşamını yitirdiği bu duruma seyirci kaldığını dile getiren Üstel, “Ne mutlu bizlere ki bizim Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti vardı. Biz o günün Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Bey sayesinde biz bugünlere geldik.” dedi.
Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı’na KKTC’nin gözlemci üye olmasının ardından yaşanan gelişmelere de işaret ederek, Azerbaycan’da ilk defa bir üçüncü ülkede Başbakan olarak devlet protokolüyle karşılandığını kaydetti.
KKTC’nin ekonomik ilişkilerinin de güçlendiğine dikkat çeken Üstel, İlk defa üçüncü bir ülkeye KKTC’nin sağlık sertifikalarıyla narenciye ihraç edildiğini, başka sanayi ürünlerinin de ihraç edilmeye başlandığını belirtti.
Dün TBMM’de alınan kararının ardından Türk Devletleri Teşkilatı’na asil üye olunmasıyla KKTC’nin çok daha rahat edeceğini belirten Üstel, “Bu tarihi karar, 50. yılımızın üzerine bizim için ikinci bir bayram havası estirdi.” düye konuştu.
Üstel, 1974 Barış Harekatı'nda kaybedilen Mücahit ve Mehmetçiklere, bu işin kıvılcımını yakan Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’a Allah’tan rahmet diledi.
CHP heyetini ülkede görmekten mutlu olduklarını belirten Üstel, CHP'nin KKTC'de ayrı bir yeri olduğunu söyledi.
"Öyle acılı günler yaşanmasın"
Özgür Özel ise Genel Başkanlığa seçildikten sonraki ilk ziyaretini KKTC'ye yaptığını anımsattı.
Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde de aralarında Kıbrıs davasına hizmet etmiş isimlerin yer aldığı çok değerli bir heyetle KKTC'de bulunduklarını dile getirdi.
Barış harekatından önce Ada'daki Türklere yönelik zulme dikkati çeken Özel, "Öyle acılı günlerin ne Kıbrıs'a ne dünyadaki herhangi bir coğrafyaya bir daha yaşatılmamasını temenni ediyoruz." dedi.
Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçtiğimiz günlerde Aliya İzzetbegoviç'in mezarı başında, katliamın 29. yılında, onun şu sözünü tekrar etmiştim, 'Unutulan katliamlar tekrarlanır.' Ada'da büyük bir katliam yapıldı. O katliamın ilk başladığı aşamalarda uluslararası toplum üzerine düşeni yapsaydı, bu büyük acılar yaşanmamış olacaktı. Sonrasında bir barış harekatına ihtiyaç olmayacaktı. Saraybosna bunu yaşadı, 29 yıl önce, sustular, sustular, sustular. En sonunda bir günde 8 bin 300 kişi, toplamda, on binlerce kişi katledildi. Şimdi Filistin'de aynı mezalim İsrail tarafından yapılıyor. Uluslararası toplum yine sessiz. Uluslararası toplumun bir an önce Filistin noktasında çok daha cesaretli, kararlı ve bütünleşik tutum sergilemesi, oraya artık 'dur' demesi gerekiyor."
"Ambargolar çok büyük bir haksızlık"
Özgür Özel, 50 yıl önceki samimiyet, kararlılık ve bağlılıkla KKTC'de bulunduklarını belirterek, "Kıbrıs Türkü'nün çok önemli sorunları var. Bu sorunların aşılması için hep birlikte yapmamız gereken şeyler var." diye konuştu.
Uluslararası her zeminde KKTC'nin sorunları ve haklı davasını dile getirdiklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:
"Kıbrıs'a uygulanan ambargolar çok büyük bir haksızlık. Kıbrıs'a yaşatılan uluslararası tecrit, doğrudan uçuşların olmaması, doğrudan ticaretin olmaması gibi durumları kabul edilebilir bulmuyoruz. KKTC'nin çok haklı talepleri var. Bu taleplerin yerine getirilmesi, ortak bir çözüme kavuşması gerekir. Sporcularımızdan tutun hastalarımıza, uçuş zorluklarına kadar, babası Türkiyeli, annesi Kıbrıslı ya da tam tersi çocukların üçüncü dünya ülkelerine giderken vize alamamalarına kadar olmadık sorunlar var. Eylül ayında yine görülecek olan mahkemede konu olacak meselelere kadar hepsinin üzerinde titizlikle durmak gerekiyor."
Özgür Özel, "50. yılda bir kez daha KKTC'nin kurulmasına vesile olan o barış harekatını, hem Rumlara hem Türklere barış getiren o harekatı tarih önünde bir kez daha selamlıyoruz." ifadesiyle sözlerini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.