Dolar
33.06
Euro
36.02
Altın
2,401.63
ETH/USDT
3,463.40
BTC/USDT
65,569.00
BIST 100
11,122.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Küresel düzeyde etkili olan yazılım sorunu nedeniyle İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.
logo
Politika

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve DBP milletvekillerine ait 10 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Aynur Ekiz  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevk edildi. Karma Komisyona AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı'nın iki dosyası sevk edilirken diğer dosyalar şu milletvekillerine ait:

"DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakik, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, DBP Batman Milletvekili Keskin Bayındır, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit ormancı Şahin Dönertaş'ın cenazesi, memleketi Manisa'da toprağa verildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 5 uçak NATO görevi kapsamında Romanya'da uçtu
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde aşure ikramı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İGA'dan "küresel yazılım sorunu" nedeniyle yolculara uçuşları kontrol uyarısı

Benzer haberler

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet