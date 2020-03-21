CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun acı günü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Kocaeli
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir süredir tedavi gören Fikriye Dalgıç, yaşamını yitirdi.
Dalgıç'ın cenazesinin yarın Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.