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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun acı günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Şahin Oktay   | 21.03.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun acı günü

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir süredir tedavi gören Fikriye Dalgıç, yaşamını yitirdi.

Dalgıç'ın cenazesinin yarın Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. 


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