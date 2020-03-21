TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Nevruz Günü mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nevruz Günü'nü bu yıl evlerimizde idrak ederken, sıkıntılı günler yaşayan bütün insanlık için nefes ve ferahlık getirmesi duasıyla tebrik ediyorum." dedi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Baharın gelişi, umudun ve bereketin habercisi, barışın ve kardeşliğin coşkusuyla coğrafyamızın her yanında yüzyıllardır kutlanan Nevruz Günü'nü bu yıl evlerimizde idrak ederken, sıkıntılı günler yaşayan bütün insanlık için nefes ve ferahlık getirmesi duasıyla tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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Baharın gelişi, umudun ve bereketin habercisi, barışın ve kardeşliğin coşkusuyla coğrafyamızın her yanında yüzyıllardır kutlanan Nevruz Günü’nü bu yıl evlerimizde idrak ederken, sıkıntılı günler yaşayan bütün insanlık için nefes ve ferahlık getirmesi duasıyla tebrik ediyorum.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 21, 2020