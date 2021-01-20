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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı.

Barış Gündoğan   | 20.01.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı

Ankara

Kılıçdaroğlu, 20 Ocak Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, "31 yıl önce Azerbaycan'ın bağımsızlığına yönelik olarak yaşanan ve tarihe Kara Ocak olarak geçen katliamda şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Can Azerbaycan'ımızın Milli Matem Günü'nde ortak acımızı derin üzüntülerle paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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