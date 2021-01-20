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Politika

TBMM Başkanı Şentop, 1990 yılında şehit olan Azerbaycanlı askerleri rahmetle andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1990 yılında şehit olan Azerbaycanlı 20 askeri rahmetle andı.

Adem Balta   | 20.01.2021
TBMM Başkanı Şentop, 1990 yılında şehit olan Azerbaycanlı askerleri rahmetle andı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi ile yaptığı paylaşımda "Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna 20 Ocak 1990'da şehit düşen kahramanları rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı. 

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