TBMM Başkanı Şentop, 1990 yılında şehit olan Azerbaycanlı askerleri rahmetle andı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1990 yılında şehit olan Azerbaycanlı 20 askeri rahmetle andı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi ile yaptığı paylaşımda "Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna 20 Ocak 1990'da şehit düşen kahramanları rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Qardaş Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda 20 yanvar 1990-cı ildə şəhid olmuş qəhrəmanları rəhmət və hörmətlə yad edirəm. #20Yanvar #20Ocak pic.twitter.com/hIORy2XnkH— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 20, 2021