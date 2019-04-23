Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.84
BIST 100
95,952.77
Altın
1,269.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Aileyle, muhtarla görüşüldü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit cenazesi için Çubuk'a giderken herkesle görüşüldüğünü belirterek, "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü." dedi.

Meltem Öztürk   | 23.04.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Aileyle, muhtarla görüşüldü

TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; 'Gidişim orayı rahatsız eder mi" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, giderken herkesle görüşüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü." dedi.

Erdoğan'ın telefonla geçmiş olsun dileğinde bulunup bulunmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Etmeyebilir. Herhangi bir beklentim yok." karşılığını verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği
Ukrayna'da belirsiz dönem
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?

Benzer haberler

'İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hukuken başkanı İmamoğlu'dur'

'İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hukuken başkanı İmamoğlu'dur'

CHP'den 'seçmen kaydırıldı' iddialarına tepki

'Büyükçekmece'deki seçmen artış trendinde farklılık yok'

'Kazandığımız seçimleri çaldırmayacağız'

'Kazandığımız seçimleri çaldırmayacağız'
Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
'YSK Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak veya kaosa sürükleyecek'

'YSK Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak veya kaosa sürükleyecek'