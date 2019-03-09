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Politika

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş: Yardımlar devam edecek

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "İhtiyaçlı insanlara yardım yapılması hem dinimiz gereğidir, hem belediyelerin görevidir. Yardımlar devam edecek." dedi.

Buket Güven   | 09.03.2019
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş: Yardımlar devam edecek

Ankara

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, partisinin Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı ve halka hitap etti.

Seçimden sonra organize sanayi bölgesine ulaşımı kolaylaştıracakları vaadinde bulunan Yavaş, Ankara’nın ekonomisini canlandıracak projeler yapacaklarını vurguladı. Yavaş, yapacakları ilk işler arasında yarım kalan fuarı tamamlamak oldugunu dile getirerek, "Bitirdiğimiz zaman Ankaralı sanayicimiz mallarını orada yurt dışına satacak, sattıkça daha çok üretecek. Daha çok üretmek için de işçilere ihtiyacı olacak." ifadesini kullandı.

Ankara'da Türkiye'nin en pahalı suyunun vatandaşa satıldığını açıkladığında eleştirildiğini, rakiplerinin kendisi için "bunlar gelince yardımları kesecekler" iddiasında bulunduğunu hatırlatan Yavaş, şunları söyledi:

"Babalarının malından veriyorlar ya... Kendileri yapar, başkası yapamaz. İhtiyaçlı insanlara yardım yapılması hem dinimiz gereğidir hem belediyelerin görevidir. Yardımlar devam edecek. Hemşehri kartı vereceğiz. Ona para yükleyeceğiz. Gidecek, mahallenin bakkalından, esnafından ne lazımsa onu alacak, çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılayacak."

"Atanamayan öğretmenler istihdam edeceğiz"

Yavaş, yardım alan vatandaşların çocuklarını okutmak istediklerini belirterek, "Kütüphaneler yapmak suretiyle, atanamayan öğretmenleri istihdam ederek, o çocukların daha iyi eğitim almasını sağlayacağız. O çocukların hem kendilerini hem de ailelerini kurtarması lazım." dedi.

Ankara'da imar rantının bulunduğuna, hafriyat ve otopark gelirleri olduğuna dikkati çeken Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle bir gelir yok dediler. Yılda 1 katrilyon lira, belediyenin kasasına girmemiş. Bunların hepsini bundan sonra inşallah belediyenin kasasına sokacağız. Ankaralı kararını vermiş, 5 yıl bizi deneyecek. Gazetelerde uyduruk haberlere başladılar. Makedonyalı dediler. Taksiciyi Kızılay'a sokmayacakmışım. Yapacak bir şey olmayınca bunlara sarılıyorlar. Rakibim 'temiz siyaset' dedi. Allah korusun temizi böyleyse kirlisi nasıl acaba? Yetmedi '7 bin PKK'lıyı işe alacaklar' dediler. Ankara'da 7 bin PKK'lı varsa biz mahvolmuşuz. İnsan bunu söylerken utanır."

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