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Politika

Çavuşoğlu'ndan Roma'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da ikili temaslarda bulundu.

Barış Seçkin   | 06.12.2019
Çavuşoğlu'ndan Roma'da diplomasi trafiği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma’da BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame’yi kabul etti. Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Roma

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), İtalya Dışişleri Bakanlığının da katkılarıyla bu yıl 5'incisini düzenlediği, "MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn, BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Nijer Dışişleri Bakanı Kallo Ankourao ve Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil ile görüştü.




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