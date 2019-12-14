Çavuşoğlu'ndan Katar'da diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ve Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ile ayrı ayrı görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Katar'da, bazı diplomatik temaslar gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, forum kapsamında eski Japonya Dışişleri Bakanı ve halihazırda Savunma Bakanlığı görevini yürüten Kono ile bir araya geldi.
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile Çavuşoğlu'nun görüşmesinde de gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek 3.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi hazırlıkları ele alındı.
Çavuşoğlu, ayrıca Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü.
Çavuşoğlu, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame tarafından kabul edildi, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, forum kapsamında, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame tarafından kabul edildi.
Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Kagame'ye ileten Çavuşoğlu, 3.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.
Ayrıca Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Sani ile de bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.