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Politika

Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Arınç, "Ben AK Parti'nin gövdesi içinden başka partilerin çıkmasını ve AK Parti'ye rakip olmasını uygun görmediğimi ifade ettim." dedi.

Buket Güven   | 14.12.2019
Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin, "Ben AK Parti'nin gövdesi içinden başka partilerin çıkmasını ve AK Parti'ye rakip olmasını uygun görmediğimi ifade ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) düzenlediği 28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi'ne katılan Arınç, toplantının sonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Davutoğlu öncülüğünde Gelecek Partisi'nin kurulduğunun hatırlatılması üzerine Arınç, bunu basından takip ettiğini belirterek, "Kısmen konuşmaları da dinledim. Kurucusu geçmiş başbakanımızdır. Birlikte de çalıştık. Ancak ben AK Parti'nin gövdesi içinden başka partilerin çıkmasını ve AK Parti'ye rakip olmasını uygun görmediğimi ifade ettim. Halen bu düşüncedeyim. Bu düşüncemi ifade ettikten sonra kurulan parti hakkında herhangi bir beyanda bulunmayacağım." ifadelerini kullandı.

Arınç, gazetecilerin, Ali Babacan'ın da parti kuracağını hatırlatması üzerine, "Anlaşılıyor ki bir başka parti daha kurulacak. Türk siyaseti kendi mecrasında böyle bir çalışmayı görecek. Ben AK Parti'nin güçlenmesini, AK Parti iktidarının devam etmesini, Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı statüsünün korunmasını isteyen bir insanım. Bu doğrultuda çalışmalarıma devam edeceğim." diye konuştu. 

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