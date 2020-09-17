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Politika

Çavuşoğlu ve Stoltenberg Doğu Akdeniz'i görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Kanadalı mevkidaşı Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmesinde Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

Murat Özgür Güvendik   | 17.09.2020
Çavuşoğlu ve Stoltenberg Doğu Akdeniz'i görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Kanadalı mevkidaşı Francois-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Stoltenberg ve Champagne ile telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

Çavuşoğlu ayrıca, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov ile de görüştü.

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