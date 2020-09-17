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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Halil Sezai'ye tepki: Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın sanatçılığından bahsedilemez

AK Parti Sözcüsü Çelik, Tuzla'da komşusunu darbeden şarkıcı Halil Sezai'ye ilişkin, "Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 17.09.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Halil Sezai'ye tepki: Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın sanatçılığından bahsedilemez

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tuzla'da komşusunu darbeden şarkıcı Halil Sezai'ye ilişkin, "Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin. Bu barbara 'muhalif' ya da 'iktidar karşıtı' diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığa ifade vermesinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilden şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında paylaşımda bulundu.

"Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu." değerlendirmesinde bulunan Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin. Bu barbara 'muhalif' ya da 'iktidar karşıtı' diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz. Ahlakı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmek akıl ve vicdan yoksunluğudur.

Yaşlı bir insana uygulanan bu şiddet toplumun ahlakına ve vicdanına uygulanıyor. Yapan kişinin kimliğine bakarak bu şiddeti sahiplenenler daha büyük şiddete imza atıyor. Buna kim prim veriyorsa, tüm kavramları istismar eden zihinsel bir şiddeti yayıyor. Bu alçak eylem sonucu şiddete uğrayan mağdur vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz."

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