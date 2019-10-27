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Politika

Çavuşoğlu Norveç'te saldırıya uğrayan Türk aile ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Norveç'te terör örgütü PKK yandaşlarının saldırdığı Kökyer ailesi ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mehmet Alaca   | 27.10.2019
Çavuşoğlu Norveç'te saldırıya uğrayan Türk aile ile görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in başkenti Oslo'da içinde bir bebek de olan aracı terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına Kadir Kökyer'i arayarak, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Norveç Türk Dernekleri Federasyonu, bağlı dernekler ve Türk sivil toplum kuruluşlarınca Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenlenmiş ve eylemin ardından terör örgütü PKK yandaşları gösteriden dönenlere saldırmıştı.

İçinde bir bebek ile ailesinin bulunduğu araca taş ve sopalarla yapılan saldırı görüntülenmişti.

Saldırılan araçtaki Tuğba Kökyer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "PKK'lılar tarafından neredeyse arabamızda öldürülüyorduk. Arabadaki Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan darbettiler." ifadelerini kullanmıştı.

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