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Dünya

Norveç'te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Norveç'in başkenti Oslo'da, PKK yandaşları, içinde küçük bir bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı.

Atila Altuntaş   | 26.10.2019
Norveç'te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Oslo

Norveç'in başkenti Oslo'da, PKK yandaşları, içinde küçük bir bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı.

Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönenlere terör örgütü PKK sempatizanları tarafından yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülere, PKK yandaşlarının, içinde küçük bir bebek ile ailesinin bulunduğu araca taş ve sopalarla saldırması yansıdı.

Ailenin yaşadığı panik ve bebeğin ağlamasının duyulduğu görüntülerde, Norveç polisinin saldırganları engellemeye çalışması da yer aldı.

Polis, PKK yandaşlarını olay yerinden dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullandı. Saldırı sonucu araçta hasar meydana gelirken, polis 2 PKK sempatizanını gözaltına aldığını duyurdu.

Saldırılan araçta bulunan Tuğba Kökyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK'lılar tarafından neredeyse abamızda öldürülüyorduk. Arabadaki Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan darbettiler." yorumunda bulundu.

Oslo Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise yol kenarına park etmiş araçlara saldırı olduğu ve polisin güvenlik önlemleri alarak saldırıyı büyümeden önlediği belirtildi.

Norveç Türk Dernekleri Federasyonu, bağlı dernekler ve Türk sivil toplum kuruluşlarınca, Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenlenmiş ve eylemin ardından terör örgütü PKK sempatizanları, gösteriden dönenlere saldırmıştı.

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