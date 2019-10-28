İçişleri Bakanı Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir
İçişleri Bakanı Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir." dedi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu'nun açılış programına katıldı.
İçişleri Bakanı Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir." dedi.
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