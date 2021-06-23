Euro
10.30
Dolar
8.63
BIST 100
1,408.20
Altın
1,783.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Çavuşoğlu, İkinci Berlin Konferansı öncesi Libya Başbakanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu İkinci Berlin Konferansına katılmak üzere geldiği Almanya'da, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile temaslarda bulundu.

Mücahit Aydemir   | 23.06.2021
Çavuşoğlu, İkinci Berlin Konferansı öncesi Libya Başbakanı ile bir araya geldi Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Berlin

Libya Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe ve Çavuşoğlu, Berlin Konferansında ortaya konacak siyasi pozisyonların koordinesini ele aldı.

Libya'daki siyasi süreç ve 24 Aralık seçimlerinin ele alınacağı İkinci Berlin Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya himayesinde, Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla bugün toplanacak.

Libya krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 19 Ocak 2020'de düzenlenen konferansın ikincisine, Libya'dan Başbakan Abdulhamid Dibeybe, BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo​​​​​​​ ve Libya ile ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la Libya, göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya’da Kovid-19’un yeni varyantları salgın durumunu kötüleştirdi
Dr. Mehmet Öz ve sanatçı Bilginer herkesi Kovid-19'a karşı aşılanmaya çağırdı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 30 milyonu aştı
Salgınla mücadeledeki başarının boşa gitmemesi için 'tedbirlere bir müddet daha uyulması' uyarısı
Kovid-19'la mücadelede uygulanan haftalık aşı sayısı haziranda 4 kat arttı

Benzer haberler

Çavuşoğlu, İkinci Berlin Konferansı öncesi Libya Başbakanı ile bir araya geldi

Çavuşoğlu, İkinci Berlin Konferansı öncesi Libya Başbakanı ile bir araya geldi

BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu: Libya'da barışın sağlanmasının 162 milyar dolarlık ekonomik etkisi olacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afrika ile İlişkilerimizi eşitlik, ortaklık temelinde daha da güçlendirme arzusundayız

İkinci Berlin Konferansı uluslararası toplumun katılımıyla Libya'daki siyasi süreci ele alacak

İkinci Berlin Konferansı uluslararası toplumun katılımıyla Libya'daki siyasi süreci ele alacak
Libya, Türkiye'den şirketleri ülkeyi yeniden inşa etmeye çağırdı

Libya, Türkiye'den şirketleri ülkeyi yeniden inşa etmeye çağırdı
Hafter'e bağlı milislerin güneydeki hareketliliği Cezayir-Libya iş birliğini hedef alıyor

Hafter'e bağlı milislerin güneydeki hareketliliği Cezayir-Libya iş birliğini hedef alıyor