Çavuşoğlu, İkinci Berlin Konferansı öncesi Libya Başbakanı ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu İkinci Berlin Konferansına katılmak üzere geldiği Almanya'da, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile temaslarda bulundu.
Berlin
Libya Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe ve Çavuşoğlu, Berlin Konferansında ortaya konacak siyasi pozisyonların koordinesini ele aldı.
Libya'daki siyasi süreç ve 24 Aralık seçimlerinin ele alınacağı İkinci Berlin Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya himayesinde, Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla bugün toplanacak.
Libya krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 19 Ocak 2020'de düzenlenen konferansın ikincisine, Libya'dan Başbakan Abdulhamid Dibeybe, BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Libya ile ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.
Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de bir araya geldi.
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la Libya, göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.