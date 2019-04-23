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Politika

Binali Yıldırım: YSK'nin kararına yorum yapmam yanlış olur

Eski TBMM Başkanı Yıldırım, YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı hakkında, "YSK'nin kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil." dedi.

Sinan Uslu   | 23.04.2019
Binali Yıldırım: YSK'nin kararına yorum yapmam yanlış olur

TBMM

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'daki seçimle ilgili olağanüstü itirazları görüşen YSK'nin, "KHK'lilerin oy kullanabileceği"ne yönelik kararıyla ilgili olarak, "YSK'nin kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil." dedi.

Yıldırım, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin, İstanbul'daki seçimle ilgili olağanüstü itirazlarını görüşen YSK'nin, "KHK'lilerin oy kullanabileceği"ne yönelik kararıyla ilgili sorusuna, "YSK'nin kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim." karşılığını verdi.


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