Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu, Saadet Partisi Adayı Gökçınar ve Vatan Partisi Adayı Yücel ile bağımsız adayların bayramını tebrik etti.
İstanbul
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimde yarıştığı adayların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Yıldırım, partili adayları etiketlediği tweetinde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı @ekrem_imamoglu, SP adayı @gokcinarnecdet, VP adayı @milkeryucel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramlarını tebrik ederim. Mevlam milletçe nice bayramlara bizleri ulaştırsın." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.