Binali Yıldırım, "Bu seçim ittifaklar arası rekabet yerine İstanbul'un geleceğine yönelik İstanbulluların kararına dönüşsün. İstanbul'u konuşalım, projeleri ve İstanbul akıbetini konuşalım." dedi.

İSTANBUL

İstanbul Karadenizliler Derneğince Kağıthane Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Karadeniz Buluşması"na katılan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un Türkiye'nin özeti olduğunu anlattı.

Kağıthane'nin özel bir ilçe olduğunu, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın 15 yıldır bu ilçeye hizmet ettiğini dile getiren Yıldırım, bunun bir bayrak yarışı olduğunu, şimdi bayrağı devralmaya hazırlanan Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin'e 31 Mart seçimlerinde destek istediğini söyledi.

İstanbul'un 81 vilayetin kardeşçe buluştuğu, Türkiye'nin özeti bir şehir olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İstanbul Türkiye'nin lokomotifidir, İstanbul hapşırırsa Türkiye nezle olur. İstanbul'u Türkiye'nin 100. yıl hedeflerine taşıyacak önemli projelerimiz var. Bu projeleri gerek 39 ilçe, gerekse büyükşehir çapında önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

Yıldırım, Karadenizli olmanın ülkesine, bayrağına, devletine sahip çıkmak olduğuna işaret ederek, bayrak ve millet aşığı insanlar olduğunu da 15 Temmuz'da gördüklerini belirtti.

Binali Yıldırım, "O gece bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. Ülkenin geleceğine sahip çıktınız. Karadeniz de bizim, Doğu Anadolu da Güneydoğu, İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara bölgeleri de bizimdir. 81 milyon kardeşimiz bütün kardeşlerimiz biriz, beraberiz, birlikte Türkiyeyiz." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler

31 Mart'taki yerel seçimlere değinen Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel seçimde 2 ittifak var. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşınızdayız. Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve MHP var. Mesele milletse gerisi teferruattır. Diğer ittifakta da CHP, İYİ Parti, bir de HDP var. Bu 2 ittifak seçime giriyor. Kararı İstanbul ahalisi verecek. Ben şunu istiyorum, bu seçim ittifaklar arası rekabet yerine İstanbul'un geleceğine yönelik İstanbulluların kararına dönüşsün. İstanbul'u konuşalım, projeleri ve İstanbul akıbetini konuşalım. Genel siyasette üst düzeydeki mücadeleye, İstanbul'un gündemi arada gümleyip gitmesin. Çünkü günün sonunda genel siyaset devam edecek. İstanbul'da seçtiğiniz adaylarla baş başa kalacaksınız. O yüzden size en büyük talebim şudur. Yereli konuşalım, İstanbul gündemini takip edelim, İstanbul'un geleceğini düşünelim, İstanbul'un geleceği evlatlarımızın ve Türkiye'nin geleceğidir. Bu seçimlerin 2023'e giderken cumhuriyetimizin 100. yılına giderken çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."

Konuşmasının ardından Yıldırım'a İstanbul Karadenizliler Derneği Başkanı Ahmet Balcı tarafından plaket takdim edildi.