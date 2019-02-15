'Zillet ittifakına karşı tüm kadrolarımızla hizmet sunmaya varız'

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Zillet ittifakına karşı tüm kadrolarımızla, Milliyetçi Hareket Partisindeki değerli, kıymetli kardeşlerimizle, adaylarımızla tüm vatandaşlarımıza hizmet sunmaya varız." dedi.

Fotoğraf: AA/Hüseyin Yıldız

HATAY

Hatay'daki temasları kapsamında Kırıkhan ilçesindeki bir düğün salonunda partililerle buluşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmak için kürsüye çıktığı sırada çalan AK Parti'nin "Nereden Nereye" adlı seçim şarkısına eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, Hatay'ın diğer şehirlerle kıyaslanmayacak kadar kadim bir medeniyet olduğunu söyledi.

Hatay'ı çok daha güzel noktalara taşıyacaklarını belirten Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çok ciddi çalışmalarının olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliği ve sporu çok önemsediğine işaret eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Malumunuz gençliğin seçme ve seçilmesiyle ilgili tüm engelleri Sayın Cumhurbaşkanımızın o geniş vizyonuyla kaldırdık. Gençlerimizi bugün parlamentomuzda çok genç yaşlarda temsil eden insanlar olarak hep görüyoruz ve İnşallah bu gecede bulunan gençlerimiz arasından da yarın bizleri temsil edecek, ülkemizi yönetecek nice gençlerin çıkacağına ben inanıyorum. Bu bağlamda biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle gençlerimizin daha donanımlı, daha bilgili olması yönünde çok büyük faaliyetler, ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz."

Kasapoğlu, 2002 ile 2019 Türkiyesini kıyasladıklarında gençliğe yaptıkları yatırımlar arasında ciddi fark gördüklerini belirterek, bu kapsamda gençlik merkezlerini yaygınlaştıracaklarını, gençleri eğitim, bilim, sanat ve kültürle yoğrulmuş gençler olarak yetiştireceklerini vurguladı.

Yerel yönetimleri çok önemsediklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "31 Mart sonrası gerçekleşecek yeni yerel yönetimimizle, hükümetimizin tüm kurumları iş birliği halinde geleceğin güçlü Türkiyesine hep birlikte katkı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Ülkenin sağlıktan kültüre, spordan sanayiye, ekonomiye kadar pek çok alanda devrime imza attığını aktaran Kasapoğlu, bu devrimlerin katlanarak artacağını kaydetti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yerel seçimlerin önemine değinerek, "Bu seçimde de Cumhur İttifakı'na destek olacaksınız değil mi? Zillet ittifakına karşı tüm kadrolarımızla, Milliyetçi Hareket Partisindeki değerli, kıymetli kardeşlerimizle, adaylarımızla tüm vatandaşlarımıza hizmet sunmaya varız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Kırıkhan ilçesinde futbol oynanacak 3 saha yapacaklarının, Hassa ilçesine de saha desteği vereceklerini dile getirdi.

Hatay'da hizmet sürecini 31 Mart akşamında başlatacaklarını bildiren Kasapoğlu, bu anlamda Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'e ve ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi.

Muhabir: Lale Köklü